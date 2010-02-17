Разработка приложения для мобильных телефонов

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Закрыт6 заявок193 просмотра

Необходимо разработать приложение для мобильных телефонов для следующих ОС: Windows Mobile, Symbian, Android, iPhone.

Если есть опыт реализации под одно из перечисленных платформ - также wellcome.

Требования:

1. Опыт (портфолио с подтверждением, что работы выполнены Вами)

2. Оплата после приемки выполненных работ

Android
15 лет назад
actor88
Леонов 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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