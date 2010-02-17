Приложение для iphone которое представляет из себя галерею фотографий и описаний к ним. 2 кнопки. 1/ about и информация о фотографе 2/ gallery набор фотографий, подгружаемый с сервера при ...
Разработка приложения для мобильных телефонов
Необходимо разработать приложение для мобильных телефонов для следующих ОС: Windows Mobile, Symbian, Android, iPhone.
Если есть опыт реализации под одно из перечисленных платформ - также wellcome.
Требования:
1. Опыт (портфолио с подтверждением, что работы выполнены Вами)
2. Оплата после приемки выполненных работ
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