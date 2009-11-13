SIM Applet

Надо написать мини чат на iphone. с геотаргетингом , с возможностью создания мульти комнат, с возможностью приват чат между двумя пользователями
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Cоздать приложение для SIM карт(GSM).
Опрос BTS, получение данных CellId и Lac. Передавать на серве по SMS или HTTP.
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