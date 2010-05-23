Ищу помощника на сайт "Музыкальные нарезки"

Музыка и ЗвукиЗакрыт8 заявок370 просмотров
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Требуется человек умеющий вырезать из музыкальных композиций (любых) нарезки на входящие звонки мобильных телефонов и добавлять на сайт т.е. наполнением сайта нарезками. Добавление по шаблону. Ни чего сложного нет!

Мои контакты [email protected] и Аська: 596278787

14 лет назад
denisof
Денис 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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