Ищу помощника на сайт "Музыкальные нарезки"

ТРЕКИ: http://depositfiles.com/files/j9cvkv8qw ТЗ: 1. zloy-smeh.mp3 – нужно обрезать пустой конец трека, после 9 секунды 2. zevaet.MP3 - нужно вырезать фрагмент от начала и до 8 секунды 3. svistit.MP3 - нужно вырезать фрагмент от начала и до 4 секунды 4. mega-smeh.MP3 – а) нужно вырезать ...