Ищу помощника на сайт "Музыкальные нарезки"

Для радио новой музыки Yaliti.com требуется человек, любящий слушать музыку и знающий, как её классифицировать. Более подробно работа выглядит так: 1. По предоставляемому адресу каждый раз появляется новая песня и кое-какая информация о ней. 2. ...
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Требуется человек умеющий вырезать из музыкальных композиций (любых) нарезки на входящие звонки мобильных телефонов и добавлять на сайт т.е. наполнением сайта нарезками. Добавление по шаблону. Ни чего сложного нет!
Мои контакты [email protected] и Аська: 596278787
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