Слушать музыку и классифицировать её

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Закрыт4 заявки400 просмотров

Для радио новой музыки Yaliti.com требуется человек, любящий слушать музыку и знающий, как её классифицировать.

Более подробно работа выглядит так:

1. По предоставляемому адресу каждый раз появляется новая песня и кое-какая информация о ней.

2. Пока играет музыка, нужно выбрать из имеющихся вариантов подходящие характеристики.

Требования:

1. Любовь к самой разнообразной музыке.

2. Умение отличать стили, жанры музыки, инструменты.

3. Понимание на слух текста из англоязычных песен.

4. Наличие skype. Постоянный онлайн.

5. Наличие как минимум 40 часов в неделю для работы.

Оплата почасовая: $1,25/час.

Работа временная на месяц-два.

Особо отличившиеся могут получить постоянную работу.

13 лет назад
Aladdinps
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Marjanka2012
Марьяна 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$200
30 дней

Заявки фрилансеров

Marjanka2012
Марьяна 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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