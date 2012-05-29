Слушать музыку и классифицировать её

Для радио новой музыки Yaliti.com требуется человек, любящий слушать музыку и знающий, как её классифицировать.

Более подробно работа выглядит так:

1. По предоставляемому адресу каждый раз появляется новая песня и кое-какая информация о ней.

2. Пока играет музыка, нужно выбрать из имеющихся вариантов подходящие характеристики.

Требования:

1. Любовь к самой разнообразной музыке.

2. Умение отличать стили, жанры музыки, инструменты.

3. Понимание на слух текста из англоязычных песен.

4. Наличие skype. Постоянный онлайн.

5. Наличие как минимум 40 часов в неделю для работы.

Оплата почасовая: $1,25/час.

Работа временная на месяц-два.

Особо отличившиеся могут получить постоянную работу.