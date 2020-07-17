Исполнение песни (возможно с клипом)

  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт13 заявок665 просмотров

"перепеть" песню ("Институтка"), слова мои; нужен также на нее клип (видеоряд) на моем материале, но это я могу сам сделать. Тема постоянная, нужно попробовать начать

5 лет назад
guest_15949886192674
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Степан
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Влад
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вадим
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Виктория
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Руфат
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
65 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Музыка и Звуки
Екатерина
 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Сергий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владимир
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать песню

    Нужна детская песня на день рождения девочки для ютюб канала чтобы в дальнейшем сделать клип . Песня на наши или на ваши стихи не имеет особого значения. Без авторских прав

    Музыка и Звуки7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Специалист по созданию звуковых эффектов в мобильной игре

    Здравствуйте. Ищу специалиста для озвучки игровых элементов в мобильной игре. Прикрепляю видео с игрой для общего принципа озвучки Скачать видео по игровому интерфейсу игры можно по ссылкам: https://drive.google.com/file/d/1qkIirgM7A5eqZYZfubEAt7UF3HxvhQIV/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1wobznvXyCy2c5s4dWJaWsTbFopk8qzgd/view?usp=sharing  Звуковые ...

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Прочитать на украинском языке в приложении

    $6

    Только для носителей украинского языка! Нужны парни от 18 лет. Нужно скачать специальное предложение и прочитать в нём 400 предложений на украинском языке, на произвольную тему. Предложения уже загружены в это приложение. Обычная подработка для ...

    Музыка и Звуки13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скачать с YouTube плейлиста в MP3

    1.Оставляю ссылки на Youtube - плейлисты . 2.Выгрузить из них MP3 аудио . 3.Скинуть на Облако мне для загрузки всего перечня . 4.Рассказать как это делать автоматизированно ..

    Музыка и Звуки11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Аранжировка песни

    $25

    Нужно сделать простую аранжировку песни August – Intelligensy в стиле Ska. Состав: Ритм группа, Альт саксофон, Тенор саксофон, Труба, Тромбон, Вокал.  Проект нужен в программе Finale или подобной, что бы конечный файл имел ...

    Музыка и Звуки6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Запись трека

    От вас исходники того что вы записали от нас аранжировка и сведение.   Ниже наши работы.

    Музыка и Звуки4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад