Я делаю свой фильм,и хочу переделать 1 саундтрек,его в плане звучания поменять надо,изменить стиль.Подробнее в личном сообщение опишу задачу!
Лейбел TheKings ищит новых Исполнителей.
Лейбел готов принять новых Исполнителей в свой лейбел. Все расходы на рекламу раскрутку и многое другое, лейбел берет на себя. Вам не нужно платить для встепления в Лейбел или нести затраты для размещения платформах, Менеджера или остольные доп,услуги. Лейбел готов взять все комерчиские расходы на себя и продвинуть ваш талант. Вы не будете обязаны что то делать против вашей воли. Вы сами сможите развевать себя в своей музыке без вмешательства нас. Вам нужно буде просто предоставить вашу музыку на что будут наложины ваши Авторские права и размещятся на самых популярных площядок. Клипы размещяются вплоть до телевизорных платформ. Более детальнее раскажу вам в Личном собеседование. ВатсАпп +491624513657
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