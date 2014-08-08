Наложить музыку на видеоролик

Для видеоролика, который можно посмотреть по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=47Nr-rkf9cw необходимо подобрать красивую расслабляющую музыку и наложить ее поверх видео-ролика. Далее снова залить на Ютуб.

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