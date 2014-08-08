Требуется добавление мультимедиа элементов в готовые презентации powerpoint. Всего 3 презентации. Оплата ориентировочно 10.000 рублей за каждую в зависимости от объема и вида мультимедиа. От исполнителя также потребуется консультирование по данному вопросу. В связи с ...
Наложить музыку на видеоролик
Для видеоролика, который можно посмотреть по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=47Nr-rkf9cw необходимо подобрать красивую расслабляющую музыку и наложить ее поверх видео-ролика. Далее снова залить на Ютуб.
Жду Ваших предложений. С меня хороший отзыв и своевременная оплата!
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