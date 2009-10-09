Наложить некий фоновый трек на музыкальный файл

Ищется тот, кто может написать несложную музыку к игре. Суть игры в следующем: имеем луноход и поверхность с препятствиями, цель-собирать различные бонусы. Возможно, просто фоновую музыку. Или когда луноход врезается в препятствие, или ловит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На музыку посредством микшера накладывается многократно повторяющийся словесный текст но с замедлением в 10–15 раз.
Ваша задача - озвучить данный мной текст, замедлить, сделать его автоповтор и наложить на данную мною музыку.
Затем научить меня как в микшере в сделанном вами проекте тупо заменить музыку, и сохранить новый трек с наложенным эффектом.
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