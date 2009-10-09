Наложить некий фоновый трек на музыкальный файл

Музыка и ЗвукиЗакрыт5 заявок245 просмотров
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На музыку посредством микшера накладывается многократно повторяющийся словесный текст но с замедлением в 10–15 раз.

Ваша задача - озвучить данный мной текст, замедлить, сделать его автоповтор и наложить на данную мною музыку.

Затем научить меня как в микшере в сделанном вами проекте тупо заменить музыку, и сохранить новый трек с наложенным эффектом.

14 лет назад
anvista
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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