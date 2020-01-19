Нужен взрослый мужской баритон для записи демо

$15
Музыка и ЗвукиЗакрыт9 заявок367 просмотров
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Есть песни (текст, минус) социально военного характера (гимн региона, военная песня, песня о родине). Нужен исполнитель мужчина, с красивым баритоном (не сиплый). Ровняться на советских исполнителей, типа Л.Лещенко.

Присылайте примеры вокала (не нужно слать запись текста диктора или вокалистов других стилей).

4 года назад
Olegator-03
Олег 
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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