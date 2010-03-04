Обработать композицию (обрезка, битрейт)

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Завершен4 заявки255 просмотров

Есть музыкальная композиция длиной 4 минуты. Надо оставить первую минуту, остальное обрезать. в конце сделать затухание, чтобы при повторе мелодии не было пауз. Изменить битрейт на 96 кб/сек.

15 лет назад
gomer66
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

balint
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$8
1 день
Все быстро и четко.
Отличный заказчик. Все быстро четко и проф-но. Спасибо за сотрудничество. Удачи в делах! Всем рекомендую...

Заявки фрилансеров

balint
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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