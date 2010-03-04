Требуется написать музыку для анимаций .... длин музыки от 3сек до 1 минуты в зависимости от анимаци для которой будет написана музыка. Свои контакты (номер icq и портфолио оставляйте в заявках) + ...
Обработать композицию (обрезка, битрейт)
Есть музыкальная композиция длиной 4 минуты. Надо оставить первую минуту, остальное обрезать. в конце сделать затухание, чтобы при повторе мелодии не было пауз. Изменить битрейт на 96 кб/сек.
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