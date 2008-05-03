Озвучивание презентаций и роликов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт13 заявок805 просмотров

Для flash сайтов/презентаций/роликов требуется озвучка эффектами (не стандартными, а нужно делать свои) и фоновая музыка. Стиль корпоративный. Только если есть подобный опыт! Присылайте примеры в личку.

16 лет назад
outsors_msk
Есть 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров