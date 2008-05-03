Необходимо перевести музыку из mp3 в CD формат. Готовые файлы пересылаете мне. Музыки много, будут предоставлены ссылки на mp3. Указывайте стоимость за каждый трек.
Озвучивание презентаций и роликов
Для flash сайтов/презентаций/роликов требуется озвучка эффектами (не стандартными, а нужно делать свои) и фоновая музыка. Стиль корпоративный. Только если есть подобный опыт! Присылайте примеры в личку.
Заявки фрилансеров
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