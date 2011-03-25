Приглашаем к сотрудничеству композиторов

Требуется человек, который умеет писать аккорды к песням по правилам музыкальной грамоты. Приблизительно в месяц будет около 200 песен. Вам будет дан интерфейс, в котором будет трек, текст и на него нужно будет написать аккорды. Оплата: 400 рублей ...