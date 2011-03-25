Приглашаем к сотрудничеству композиторов

Музыка и ЗвукиЗакрыт5 заявок402 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Агентство Global Point приглашает к сотрудничеству композиторов для удалённой работы.

Необходимы треки для создания радио – и тв – рекламы, презентационных фильмов,

а также для размещения в других аудио-визуальных продуктах.

Примеры работ присылайте по адресу:

[email protected]

13 лет назад
CGP
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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