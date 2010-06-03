Специалист, пишущий аккорды к песням

Требуется человек, который умеет писать аккорды к песням по правилам музыкальной грамоты.

Приблизительно в месяц будет около 200 песен.

Вам будет дан интерфейс, в котором будет трек, текст и на него нужно будет написать аккорды.

Оплата: 400 рублей за месяц, в независимости от кол-ва обработанных песен. (Уверяю, что всё будет разумно. Больше 200-х песен всё-равно не будет).