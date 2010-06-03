Специалист, пишущий аккорды к песням

Для радио новой музыки Yaliti.com требуется человек, любящий слушать музыку и знающий, как её классифицировать. Более подробно работа выглядит так: 1. По предоставляемому адресу каждый раз появляется новая песня и кое-какая информация о ней. 2. ...
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Требуется человек, который умеет писать аккорды к песням по правилам музыкальной грамоты.
Приблизительно в месяц будет около 200 песен.
Вам будет дан интерфейс, в котором будет трек, текст и на него нужно будет написать аккорды.
Оплата: 400 рублей за месяц, в независимости от кол-ва обработанных песен. (Уверяю, что всё будет разумно. Больше 200-х песен всё-равно не будет).
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