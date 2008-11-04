Требуется человек, который умеет писать аккорды к песням по правилам музыкальной грамоты. Приблизительно в месяц будет около 200 песен. Вам будет дан интерфейс, в котором будет трек, текст и на него нужно будет написать аккорды. Оплата: 400 рублей ...
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