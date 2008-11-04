ultraswet

Александр Захаров ultraswet

 
35 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалист, пишущий аккорды к песням

    $20

    Требуется человек, который умеет писать аккорды к песням по правилам музыкальной грамоты. Приблизительно в месяц будет около 200 песен. Вам будет дан интерфейс, в котором будет трек, текст и на него нужно будет написать аккорды. Оплата: 400 рублей ...

    Музыка и Звуки3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенос сайта с Ucoz

    $50

    Необходимо перенести сайт с Ucoz на DLE (или любую другую CMS, главное чтобы перенос для сайта стал менее болезненным). Перенести нужно будет материалы из модулей /news/publ/photo. Форум нет. Важно чтобы ссылки вида /news/2009-2-17-2938 оставались такими ...

    DLE
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Контент-менеджер

    Требуются люди, которые будут добавлять новости и статьи на сайт по направлениям: Кулинария Магия Сад и огород Женская направленность Спорт (Мужское направление) Здоровье Не приветствуется копирайтинг, приветствуется рерайт.

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад