Перенос сайта с Ucoz

Необходимо перенести сайт с Ucoz на DLE (или любую другую CMS, главное чтобы перенос для сайта стал менее болезненным). Перенести нужно будет материалы из модулей /news/publ/photo. Форум нет. Важно чтобы ссылки вида /news/2009-2-17-2938 оставались такими же на новой CMS. Т.е., чтобы переходя из закладок на материал на бывшего Ucoz'овского сайта, человек попадал на тот же материал.