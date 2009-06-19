Перенос сайта с Ucoz

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки214 просмотров

Необходимо перенести сайт с Ucoz на DLE (или любую другую CMS, главное чтобы перенос для сайта стал менее болезненным). Перенести нужно будет материалы из модулей /news/publ/photo. Форум нет. Важно чтобы ссылки вида /news/2009-2-17-2938 оставались такими же на новой CMS. Т.е., чтобы переходя из закладок на материал на бывшего Ucoz'овского сайта, человек попадал на тот же материал.

DLE
16 лет назад
ultraswet
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров