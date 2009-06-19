Движок и редизайн для сайта СМИ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт30 заявок454 просмотра

Есть проект, в котором дается информация на каждый день - кто родился, что произошло в этот день.

Есть основная страница и тематические страницы, такие как культура, политика и т.п. - где так же дается информация по событиям и людям. Аналогично бумажному СМИ - основная страница и тематические страницы. Сайт живет давно и все это вносится ручками пока.

Нужен движок, который позволит автоматизировать внесение информации, добавит новые медийные возможности, даст возможность подключения блогов, комментов.

Если подробнее - нужно легко вносить информацию на любой день любого года в любой категории и при выводе формировать страницы по теме.

Хорошо бы также автоматически скриптом залить в базу уже наработанное, а не вносить все с нуля.

Кроме движка нужен также и дизайн соответствующий.

По оплате - проект не коммерческий, просьба из этого исходить в своих предложениях.

УТОЧНЯЮ!!! НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДВИЖКА! ПОЭТОМУ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО ПО ДИЗАЙНУ НЕ ПРИСЫЛАТЬ!

Заранее отвечая на многие вопросы уточняю функциональность движка -

Пример работы в движке (как должно быть)

Человек выбирает дату, например,15 мая.

Он может ввести событие, которое произошло в этот день, или инфо про человека, который родился в этот день.

Если это событие - Перед ним окна ввода - год, рубрика (подрубрика) фото, текст.

Если это человек - окна ввода -

ИМЯ-ФАМИЛИЯ, ДАТЫ РОЖДЕНИЯ-СМЕРТИ ГОД, РУБРИКА (ПОДРУБРИКА), ТЕКСТ

При выводе движок формирует из этих данных страницы сайта.

приблизительно так

16 лет назад
vakh
66 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

webprofessional
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$500
7 дней
К сожалению, данный господин мошенник, о чем предупреждаю всех. Долго тянул с работой, потом под предлогом срочной выплаты банку попросил аванс, после чего пропал и с авансом и с не выполненной работой. Остерегайтесь, господа! То что он при этом жив здоров легко подтверждает тот факт, что сюда он наведывается ежедневно, но на письма в личке не отвечает. Видимо новых жертв подыскивает. После того, как я опубликовал это сообщение он отредактировал свои имя и фамилию - чем подтвердил то, что он жулик. РАНЕЕ ОН НАЗЫВАЛСЯ ОЛЕГ ПОЗДНЯКОВ УФА. Господа будьте внимательны!

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webprofessional
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад