Движок и редизайн для сайта СМИ

Есть проект, в котором дается информация на каждый день - кто родился, что произошло в этот день.

Есть основная страница и тематические страницы, такие как культура, политика и т.п. - где так же дается информация по событиям и людям. Аналогично бумажному СМИ - основная страница и тематические страницы. Сайт живет давно и все это вносится ручками пока.

Нужен движок, который позволит автоматизировать внесение информации, добавит новые медийные возможности, даст возможность подключения блогов, комментов.

Если подробнее - нужно легко вносить информацию на любой день любого года в любой категории и при выводе формировать страницы по теме.

Хорошо бы также автоматически скриптом залить в базу уже наработанное, а не вносить все с нуля.

Кроме движка нужен также и дизайн соответствующий.

По оплате - проект не коммерческий, просьба из этого исходить в своих предложениях.

УТОЧНЯЮ!!! НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДВИЖКА! ПОЭТОМУ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО ПО ДИЗАЙНУ НЕ ПРИСЫЛАТЬ!

Заранее отвечая на многие вопросы уточняю функциональность движка -

Пример работы в движке (как должно быть)

Человек выбирает дату, например,15 мая.

Он может ввести событие, которое произошло в этот день, или инфо про человека, который родился в этот день.

Если это событие - Перед ним окна ввода - год, рубрика (подрубрика) фото, текст.

Если это человек - окна ввода -

ИМЯ-ФАМИЛИЯ, ДАТЫ РОЖДЕНИЯ-СМЕРТИ ГОД, РУБРИКА (ПОДРУБРИКА), ТЕКСТ

При выводе движок формирует из этих данных страницы сайта.

приблизительно так