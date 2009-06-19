Есть тема для Wordpress http://tinyurl.com/lhglhe WP New Magazine Theme, нужно настроить все ее элементы (флеш заставка, структура и т. д.), посмотреть как она должна примерно выглядеть можно здесь http://tinyurl.com/crpwcy Цена ...
Движок и редизайн для сайта СМИ
Есть проект, в котором дается информация на каждый день - кто родился, что произошло в этот день.
Есть основная страница и тематические страницы, такие как культура, политика и т.п. - где так же дается информация по событиям и людям. Аналогично бумажному СМИ - основная страница и тематические страницы. Сайт живет давно и все это вносится ручками пока.
Нужен движок, который позволит автоматизировать внесение информации, добавит новые медийные возможности, даст возможность подключения блогов, комментов.
Если подробнее - нужно легко вносить информацию на любой день любого года в любой категории и при выводе формировать страницы по теме.
Хорошо бы также автоматически скриптом залить в базу уже наработанное, а не вносить все с нуля.
Кроме движка нужен также и дизайн соответствующий.
По оплате - проект не коммерческий, просьба из этого исходить в своих предложениях.
УТОЧНЯЮ!!! НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДВИЖКА! ПОЭТОМУ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО ПО ДИЗАЙНУ НЕ ПРИСЫЛАТЬ!
Заранее отвечая на многие вопросы уточняю функциональность движка -
Пример работы в движке (как должно быть)
Человек выбирает дату, например,15 мая.
Он может ввести событие, которое произошло в этот день, или инфо про человека, который родился в этот день.
Если это событие - Перед ним окна ввода - год, рубрика (подрубрика) фото, текст.
Если это человек - окна ввода -
ИМЯ-ФАМИЛИЯ, ДАТЫ РОЖДЕНИЯ-СМЕРТИ ГОД, РУБРИКА (ПОДРУБРИКА), ТЕКСТ
При выводе движок формирует из этих данных страницы сайта.
приблизительно так
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