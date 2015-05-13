Разделить звук на 2 части

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Завершен1 заявка217 просмотров

Есть звуковой файл. Надо разделить на 2 части. Нужно успеть за 4 дня.

10 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndreyAltunin
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
4 дня
Отличная скорость! Спасибо!
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AndreyAltunin
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад