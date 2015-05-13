Во вложении звуковой файл. Надо разделить его на две части (формат и прочие параметры оставить без изменения). 1-я часть - до того, как говорят название кампании + слоган на английском, а вторая после (вторая очень ...
Разделить звук на 2 части
Есть звуковой файл. Надо разделить на 2 части. Нужно успеть за 4 дня.
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