Сведение и мастеринг

Музыка и ЗвукиЗакрыт8 заявок330 просмотров
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Необходимо выполнить качественное сведение и мастеринг композиции. Всего 23 трека.

12 лет назад
kompozitore
Илья 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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