Сведение и мастеринг

Тематика звуков: будизм, индуизм и вообще духовное. Из примеров по звучанию можно выделить: http://www.ommwriter.com/ Из того что нам нужно, так это пара звуков на действия и одна зацикленная фоновая музыка при отображении "чего то духовного не земного". Подробности ...