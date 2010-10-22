Есть 17 коротких диктофонных записей в формате amr, где мой друг поет под гитару. Друга больше нет, зато есть память и эти самые записи. Нужно их почистить от шума, прибавить громкости, по-возможности убрать ...
Нужно сделать минусовку
Нужно сделать минусовку (песню без слов )песни "Восьмая марта" в исполнении Премьер министра.
Вот сама песня http://music.yandex.ru/#/track/590735/album/62975
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