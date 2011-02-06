Улучшить качество диктофонных записей

Есть 17 коротких диктофонных записей в формате amr, где мой друг поет под гитару.

Друга больше нет, зато есть память и эти самые записи.

Нужно их почистить от шума, прибавить громкости, по-возможности убрать все лишнее. Привести в порядок, так сказать.

Жду предложений, кто готов взяться.

Спасибо.

P.S. В архиве не все записи, т.к. объем превышает 2Мб.