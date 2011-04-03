Требуется аранжировка

  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт5 заявок791 просмотр

Нужна аранжировка на лирическую песню (демо акапелла с мелодией напета) в стиле поп, поп-рок или поп-r`n`b.

Наличие портфолио приветствуется.

14 лет назад
Shmut
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров