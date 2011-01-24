Звуки и фоновая музыка к играм для iOS/Android

Необходимо выполнить качественное сведение и мастеринг композиции. Всего 23 трека.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать набор звуков и несколько (5-7) композиций фоновой музыки к играм.
Игры следующего вида: шахматы, шашки, реверси, го.
К набору звуков относятся: выигрыш, проигрыш, ничья; ход, бой, неправильный ход, подсказка.
Фоновая музыка должна быть именно фоном, т.е. не отвлекать на себя внимание. Звуки на фоне такой музыки должны четко выделяться, быть выразительными и узнаваемыми.
Приветствуется творческий подход (например, идеи относительно изменения музыки в зависимости от ситуации в игре).
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