Заполнение карточек товаров (100шт) - фото и описание

$14
Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Вкратце - надо заполнить описание и фото для товаров, у которых отсутствует фотография. Работать надо в tiu.ru. Смотрите два вложения.

Подробно:

Есть список товаров, экспортированный с сайта на базе tiu.ru

Нужно к каждому товару добавить фото и описание.

Товары надо искать в интернете - в яндексе и гугле. Если в одном поисковике не нашли - ищите в другом.

Заполнять карточки товаров надо через сайт. Все карточки товаров уже созданы, нужно только добавить фото и описание..

Требования к фото:

  • Формат — jpeg,jpg,png.
  • Разрешение — от 200 до 10000 пикселей по большей стороне.
  • Размер — не больше 10 МБ.
  • Фон — белый или светлый. Для белых или прозрачных товаров допустим черный фон.
Требования к описанию:

  • Характеристики товара
  • Текстовое описание будет плюсом. Так как не на всех сайтах оно есть, то готов доплатить за него.
Рекомендуемый стиль работы:

Фото можно найти по названию модели в гугл либо яндекс картинках. Мне нужно лишь одно фото.

Например "Сигнальная лампа (светодиод белый) ABB KA2-2225, 230В 1SFA616921R2225" - ABB это бренд, KA2-2225 - это модель, 1SFA616921R2225 - это тоже модель, но более конкретная.

Соответственно лучше всего искать по конкретной модели - 1SFA616921R2225.

Описание - зачастую оно в виде характеристик. Меня устроит, если будут только характеристики. Но текстовое описание будет плюсом.

Зачастую один бренд можно найти на одном сайте. Поэтому чтобы не бегать по разным сайтам, в целях экономии времени я не против если скачаете инфу с одного сайта.

Все товары на сайте распределены по категориям. Поэтому проще делать работу сначала с одной категорией, затем с другой.

2 года назад
proin
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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