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Заполнение карточек товаров (100шт) - фото и описание
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вкратце - надо заполнить описание и фото для товаров, у которых отсутствует фотография. Работать надо в tiu.ru. Смотрите два вложения.
Подробно:
Есть список товаров, экспортированный с сайта на базе tiu.ru
Нужно к каждому товару добавить фото и описание.
Товары надо искать в интернете - в яндексе и гугле. Если в одном поисковике не нашли - ищите в другом.
Заполнять карточки товаров надо через сайт. Все карточки товаров уже созданы, нужно только добавить фото и описание..
Требования к фото:
- Формат — jpeg,jpg,png.
- Разрешение — от 200 до 10000 пикселей по большей стороне.
- Размер — не больше 10 МБ.
- Фон — белый или светлый. Для белых или прозрачных товаров допустим черный фон.
- Характеристики товара
- Текстовое описание будет плюсом. Так как не на всех сайтах оно есть, то готов доплатить за него.
Фото можно найти по названию модели в гугл либо яндекс картинках. Мне нужно лишь одно фото.
Например "Сигнальная лампа (светодиод белый) ABB KA2-2225, 230В 1SFA616921R2225" - ABB это бренд, KA2-2225 - это модель, 1SFA616921R2225 - это тоже модель, но более конкретная.
Соответственно лучше всего искать по конкретной модели - 1SFA616921R2225.
Описание - зачастую оно в виде характеристик. Меня устроит, если будут только характеристики. Но текстовое описание будет плюсом.
Зачастую один бренд можно найти на одном сайте. Поэтому чтобы не бегать по разным сайтам, в целях экономии времени я не против если скачаете инфу с одного сайта.
Все товары на сайте распределены по категориям. Поэтому проще делать работу сначала с одной категорией, затем с другой.
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