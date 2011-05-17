Дизайн оформления машины

Нужно смоделировать рекламную вывеску для детского центра. Есть название, логотип,текст. в этом же стиле нужно оформить рекламные визитки (текст есть) и баннер с указателем (чтобы повесить его на близлежащие здания) все это в электронном виде,чтобы можно было ...