Есть организация, которая занимается реализацией электротехнической продукции(розетки, кабель, лампочки и т.п.).

ЦЕЛЬ:создать эмблему-человечка, чтобы было видно его предрасположенность к данной сфере.Например,вместо головы лампочка, вместо рук проводаи вилки и т.д. что то в этом роде.Изображение должно быть отличного качества, т.к. будет использоваться примерно 5-ти метровый рост.

БЮДЖЕТ:100-150$.