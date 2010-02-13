Наружка. Оформить вход магазина оракалом.

Нужно сделать дизайн наружной рекламы для Мужского магазина. Есть старый дизайн, который нужно доработать с изменением названия магазина. Что нужно нужно сдлать два дизайна для рекламы (разные размеры 2500x1300 и 2500х1800) и один сплот ...