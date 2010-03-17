Вывеска на магазин

Собственно, огромных требований нету, кроме как мечати под размер 2,8м по ширине, а по высоте около 80 - 100 см.

Название магазине - "Бочка". Букву "О" можно стилизовать под бочечку.

Также можно рассматривать размеры 1,5*1,5 или другие (т.е. квадрат и т.п.)

Задача - выводить до конца графику не надо, просто наброски, можно несколько, а далее уже будем выбирать что и как.

Оплата - после конкретной оговорки с победителем и выведении в jpg. Исходник будем просить после нашей оплаты.

По срокам - 2-3 дня на готовый дизайн и утверждение, в пн желательно уже печатать.

Оплата - от вебманей до банковского перевода по Украине или межу странами (Софт, юнистрим и пр.)