Вывеска на магазин

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен16 заявок395 просмотров

Собственно, огромных требований нету, кроме как мечати под размер 2,8м по ширине, а по высоте около 80 - 100 см.

Название магазине - "Бочка". Букву "О" можно стилизовать под бочечку.

Также можно рассматривать размеры 1,5*1,5 или другие (т.е. квадрат и т.п.)

Задача - выводить до конца графику не надо, просто наброски, можно несколько, а далее уже будем выбирать что и как.

Оплата - после конкретной оговорки с победителем и выведении в jpg. Исходник будем просить после нашей оплаты.

По срокам - 2-3 дня на готовый дизайн и утверждение, в пн желательно уже печатать.

Оплата - от вебманей до банковского перевода по Украине или межу странами (Софт, юнистрим и пр.)

15 лет назад
shinkarenko
Дмитрий 
41 год
19 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
15 лет назад
$25
1 день
Евгений отозвался первым, кто сделал набросок логотипа без оплаты. Его же и выбрал, т.к. в условиях была данная формулировка. Быстро учел поправки, сделал все, что необходимо и быстро работа была принята. Рекомендую к сотрудничеству как позитивного и вполне надежного человека
Самый справедливый заказчик с кем я работал!

Заявки фрилансеров

polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
15 лет назад

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