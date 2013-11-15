Нужен дизайн проект торгового острова и фирменного стиля. Фирма занимается изготовлением интерьерных слов, аксессуары для свадьбы и праздника. Торговый остров 4*6 . материал изготовления фанера. Нужна не 3d модель а ...
Новогодний макет для наружной рекламы
Необходимы макеты:
1) Макет под баннер размером 2,5м*2,5 м. С логотипом и новогодними элементами.
2) Макет для оракала на поклейку 2 м *0,9 м с логотипом и новогодними элементами.
Сроки: 2 дня.
Цена договорная.
Заявки фрилансеров
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