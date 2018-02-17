Нужен свежий дизайн баннера на магазине

Наружная рекламаЗакрыт17 заявок325 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн наружной рекламы. На фото видно, что рекламная площадь находится на уровне глаз (большой красный банер). Размер 2900*5600. Основные направления : мебель, двери, окна, жалюзи и всевозможные ремонтно-строительно-хозяйственные товары. На данный момент нашему магазину 7лет, но раз в неделю кто-нибудь из местных заходит к нам впервые, хотя реклама .меняется раз в полгода. Будем очень благодарны специалисту, который своей работой сделает нас более известными))

5 лет назад
guest_15507833825284
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AllSkyArt
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$16
2 дня
WMZ