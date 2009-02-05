Нужна вывеска на дорогу для Садового центра. Тип вывески - стрелка на дороге указатель.

Выслушаю только людей уже с имеющимися работами. Работа срочная - времени на новичков нет. Сорри)))

Время до завтра тоесть до 05.02.2009.