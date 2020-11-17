Оформить дизайн фасада магазина/кофейни (вывеска+два ситилайта)

Наружная рекламаЗакрыт28 заявок719 просмотров
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Магазин по продаже зерного кофе в котором присутсвует кофе-поинт. Необходимо разместить выполненый логотип на фасаде здания. Использовать логотип (белые буквы на зеленом фоне) вывеска сверху.

Также необходимо оформить два ситилайта (фотографии мужчины и женщины). На вывесках необходимо оформить визуализации, 1 вывеска про зерновой кофе, 2  вывеска про кофе с собой.

3 года назад
paschenkoyura
Украина
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
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