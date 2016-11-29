Проект стенда "Кофе на вынос"

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт6 заявок258 просмотров

Добрый вечер

Задача на проект стенд  "Кофе на вынос" (см. вложение)

Для начала хотелось бы получить макет/проект стенда (чертеж с размерами)

Следующим шагом будет сделать сам стенд

Готовы рассмотреть Ваши предложения

8 лет назад
SergioTeplo
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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