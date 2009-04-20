Требуется оперативно нарисовать баннеры для щита 3х6 м.
Разработка стенда и вывески для магазина
Разработка стенда и вывески для магазина цифровых товаров.
Необходима разработка дизайна выносного стенда и рекламной вывески для магазина цифровой техники (ремонт и продажа). Внутри помещения ремонт выполнен в цветовой гамме прикрепленных файлов (серебро, черный, бирюза) и их использование предпочтительно. Возможно изменение логотипа, шрифтов, размеров и.т.д. (полное изменение рекламного стиля). Бюджет не определен. Наброски эскизов при выборе фрилансера приветствуются.
В архиве находятся все материалы, необходимые для работы.
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