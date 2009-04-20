Разработка стенда и вывески для магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт32 заявки437 просмотров

Разработка стенда и вывески для магазина цифровых товаров.

Необходима разработка дизайна выносного стенда и рекламной вывески для магазина цифровой техники (ремонт и продажа). Внутри помещения ремонт выполнен в цветовой гамме прикрепленных файлов (серебро, черный, бирюза) и их использование предпочтительно. Возможно изменение логотипа, шрифтов, размеров и.т.д. (полное изменение рекламного стиля). Бюджет не определен. Наброски эскизов при выборе фрилансера приветствуются.

В архиве находятся все материалы, необходимые для работы.

16 лет назад
FireNet
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DizaDimOK
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
16 лет назад
$45
1 день

Заявки фрилансеров

DizaDimOK
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
16 лет назад

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