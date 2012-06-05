Рекламные стикеры

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт17 заявок206 просмотров

Рекламный стикер с логотипом компании + указание этажей 1й, 2й, 3й, и т.д. до 9го этажа. Размеры 25*12. Приблизительный вариант прикреплен. Реквизиты: ул. И. Казака 20 Д тел. 61 00 71 , 8 928 061 00 71. Акция "Самая низкая цена в городе" письменная гарантия 12 лет.

13 лет назад
vegaline05
Патимат 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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