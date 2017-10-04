Требуется сделать: - дизайн визитки - дизайн рекламного листа формата А4 (наружная реклама) Тематика: Люстры, светильники Дизайн должен быть подходящий к тематике , в рекламном листе возможно отображение ...
Создать стены домика
Есть изделие, необходимо изготовить наклейку в виде стен для дома (нарисовать окна, дверь и т.д.) все нужно оформить в новогодней тематике(в окне елка, висят гирлянды, снег и т.д.)
на изделие будет одеваться крыша белого цвета с синей трубой, поэтому синие цвета должны присутствовать в оформление стен. Рисунок должен быть схожий с реалистичным.
От вас требуется эскиз оформления, тестовый вариант, если все устраивает я скидываю размеры и оплату и вы дорабатываете проект.
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