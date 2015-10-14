Нужно сделать баннер на фасад магазина. Баннер должен сообщать о наличии в продаже охлажденного мяса - свинины, с ярлыком "от 70 руб/кг". Из пожеланий: по-классике аппетитный кусок свинины, красивый гармоничный дизайн. Находиться баннер будет по ...
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Это клеющийся стикер на дверь в магазине
Размер 100 на 130 мм
Идея такая
Сексуальный силует девушки
Можно без деталий лица и прочее , просто силует - форма
По середине имя BLUE в облаке
FOR MEN - чуть ниже
Суть стикера - чтоб бросалось в глаза , когда человек заходит в магазин
Или подходит к прилавку
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