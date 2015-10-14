Это клеющийся стикер на дверь в магазине

Размер 100 на 130 мм

Идея такая

Сексуальный силует девушки

Можно без деталий лица и прочее , просто силует - форма

По середине имя BLUE в облаке

FOR MEN - чуть ниже

Суть стикера - чтоб бросалось в глаза , когда человек заходит в магазин

Или подходит к прилавку