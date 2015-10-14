Стикер

Наружная рекламаЗакрыт11 заявок191 просмотр
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Это клеющийся стикер на дверь в магазине

Размер 100 на 130 мм

Идея такая

Сексуальный силует девушки

Можно без деталий лица и прочее , просто силует - форма

По середине имя BLUE в облаке

FOR MEN - чуть ниже

Суть стикера - чтоб бросалось в глаза , когда человек заходит в магазин

Или подходит к прилавку

8 лет назад
Ann_Kawper
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
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