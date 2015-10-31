Дизайн баннера

Наружная рекламаЗавершен17 заявок198 просмотров
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Нужно сделать баннер на фасад магазина. Баннер должен сообщать о наличии в продаже охлажденного мяса - свинины, с ярлыком "от 70 руб/кг". Из пожеланий: по-классике аппетитный кусок свинины, красивый гармоничный дизайн. Находиться баннер будет по правую сторону от кондиционера(на фото). Размер h=230 l=310. Высота баннера = высоте баннера слева.

8 лет назад
coalminer
Дмитрий 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$30
3 дня
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