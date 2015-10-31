Дизайн баннера

Нужно стильное и интересное решение, как оформить фасад здания(2 прикрепленных файла-без оформления) (видеостены в ТЦ, медиафасады, цифровые билборды) (примеры- прикрепленные файлы)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать баннер на фасад магазина. Баннер должен сообщать о наличии в продаже охлажденного мяса - свинины, с ярлыком "от 70 руб/кг". Из пожеланий: по-классике аппетитный кусок свинины, красивый гармоничный дизайн. Находиться баннер будет по правую сторону от кондиционера(на фото). Размер h=230 l=310. Высота баннера = высоте баннера слева.
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