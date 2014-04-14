Сверстать файл для печати уличного баннера.

$50
Наружная рекламаЗакрыт29 заявок221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать файл для печати уличного баннера.

Только текст. 2 цвета, красный, белый.

Формат tif или Corel.

Размер ШхВ: 500х80 см.

В заявке пожалуйста сразу указывайте цену и срок.

10 лет назад
iflyn
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Привлечение клиентов в магазин и автосервис

    $100

    Требуются новые баннера на забор. Цель: показать, что автосервис и магазин находятся за забором. На данный момент эта реклама расценивается потенциальными клиентами как просто наружная реклама, они не понимают, что сервис находится за забором

    Наружная реклама10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер на основе готового дизайна

    Имеется готовое графическое решение - логотипичное написание сферы деятельности компании. Необходимо это дополнить стрелкой, что бы получился указатель. Так же необходимо будет добавить некоторые дополнительные графические элементы. ====================================== В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оформление выставочного баннера 3*2,5 метра

    Идея следующая: по центру разместить основной логотип, а справа и слева от него стройными рядами по три с каждой стороны перечислить торговые марки, с которыми работает компания. Основной логотип + фирменный стиль с цветами есть ...

    Наружная реклама25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка листовки А5

    $10

    Работа на постоянной основе со сдельной оплатой по созданию листовок, плакатов. Оплачиваю каждый созданный материал по мере выполнения. Первое задание стоимостью в 10$. После выполнения задания, добавляю еще 3 задания. Запрос направляйте на почту в ...

    Наружная реклама15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн винил. обклейки авто

    на авто газ 2752 соболь нужно сделать дизайн обклейки авто, тематика ремонтная служба - ремонт скважин, прочистка канализации, телеинспекционное обследование. сайт vodaved может оттуда что выцепить получится. желательно чтоб смотрелось по-современому и строго, супер графики не ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн макета рекламной консоли для автомойки

    $55

    Изготовить дизайн макета рекламной консоли для автомойки. Размеры: Высота - 4 метра, Ширина 1 метр. На баннере должно быть изображено: Текст - Автомойка 24 Графическое изображение - Слон, который поливает сам себя из хобота (предпочтительно) или предложить ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наружная реклама и наружное оформление магазина

    $185

    Магазин самообслуживания, площадью 54 кв.м. (9 х 6). Местоположение: Новая Рига, вокруг дорогие и очень дорогие коттеджные поселки. Фасад: длина 9 метров, высота 4 метра Ассортимент: Овощи и Фрукты Необходимо: 1. Придумать Название или Бренд или красиво обыграть название ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад