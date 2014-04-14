Требуются новые баннера на забор. Цель: показать, что автосервис и магазин находятся за забором. На данный момент эта реклама расценивается потенциальными клиентами как просто наружная реклама, они не понимают, что сервис находится за забором
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать файл для печати уличного баннера.
Только текст. 2 цвета, красный, белый.
Формат tif или Corel.
Размер ШхВ: 500х80 см.
В заявке пожалуйста сразу указывайте цену и срок.
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