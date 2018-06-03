Нейминг для онлайн-сервиса

Здравствуйте. Надо придумать название для сайта знакомств. Желательно 1 слово, без дефиса, без цифр. Два варианта: 1) слово-бренд (может само по себе ничего не означать, или означать что-то, не имеющее отношение к знакомствам. напр. мамба, румба, самба, кукла ...
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Необходимо придумать название для онлайн-сервиса по удобному подбору предложений от разных микрофинансовых организаций для получения займа + должен быть свободный домен в зоне .ru с этим же наименованием (наименованиями) (проверяйте через http://nic.ru).
Название должно быть недлинным и запоминающимся с первого раза, также название не должно использоваться другими компаниями в различных отраслях в рунете, не должно быть негативных отзывов с упоминанием названия.
Название должно быть в одно слово. Всякие «одобрение-займа.ру» и т.д. НЕ интересуют!
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