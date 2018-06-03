Нейминг для онлайн-сервиса

$20
Нейминг и СлоганыЗавершен36 заявок797 просмотров
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#1$20

Необходимо придумать название для онлайн-сервиса по удобному подбору предложений от разных микрофинансовых организаций для получения займа + должен быть свободный домен в зоне .ru с этим же наименованием (наименованиями) (проверяйте через http://nic.ru). 

Название должно быть недлинным и запоминающимся с первого раза, также название не должно использоваться другими компаниями в различных отраслях в рунете, не должно быть негативных отзывов с упоминанием названия.

Название должно быть в одно слово. Всякие «одобрение-займа.ру» и т.д. НЕ интересуют!

6 лет назад
6nickes9
Николай 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
yoorkeen
Юрий 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
#1
Юрий предложил отличные варианты названий. Рекомендую!
Благодарю Николая за интересный конкурс. Быстрое определение победителя, моментальная оплата. Никаких вопросов и нареканий нет. Рекомендую к сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
yoorkeen
Юрий 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
#1
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