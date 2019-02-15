Нужно название и слоган для новой коврочистки.

$6
Нейминг и СлоганыЗавершен9 заявок388 просмотров
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Мы только открыли цех по чистке ковров.

Нужно хорошее название, без сложностей и слоган простой. 

6 лет назад
karsak-n
29 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
daraan
Алим 
34 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$6
1 день
Отзыв недоступен.
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