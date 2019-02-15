Нужно название и слоган для новой коврочистки.

Волонтеры-женщины и девушки помогут дошедшим до ручки декретным мамам не сойти с ума - посидят с ребенком или детьми, сходят в магазин или аптеку, придут на день в полное распоряжение мамы для помощи по хозяйству, ...
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Мы только открыли цех по чистке ковров.
Нужно хорошее название, без сложностей и слоган простой.
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