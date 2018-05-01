Придумать название для сайта знакомств

Нейминг и СлоганыЗавершен3 заявки398 просмотров
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Здравствуйте.

Надо придумать название для сайта знакомств. Желательно 1 слово, без дефиса, без цифр.

Два варианта:

1) слово-бренд (может само по себе ничего не означать, или означать

что-то, не имеющее отношение к знакомствам. напр. мамба, румба, самба,

кукла и т.п.)

2) слово со смыслом. типа одноклассники, сокамерники, собутыльники или подобные англ. слова

Предпочтительнее первый вариант.

Желательно с проверкой на доступность домена (в зоне RU).

6 лет назад
nikolaikaipanov
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
RuslanMon
22 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Хороши исполнитель. Сделал все вовремя, очень понравились названия. Буду еще обращаться ;)
Не заплатил за работу.Просто читает сообщения и молчит.Платить скорее всего не собираеться.
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