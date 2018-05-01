Мы только открыли цех по чистке ковров. Нужно хорошее название, без сложностей и слоган простой.
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Здравствуйте.
Надо придумать название для сайта знакомств. Желательно 1 слово, без дефиса, без цифр.
Два варианта:
1) слово-бренд (может само по себе ничего не означать, или означать
что-то, не имеющее отношение к знакомствам. напр. мамба, румба, самба,
кукла и т.п.)
2) слово со смыслом. типа одноклассники, сокамерники, собутыльники или подобные англ. слова
Предпочтительнее первый вариант.
Желательно с проверкой на доступность домена (в зоне RU).
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