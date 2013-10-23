Придумать названии для компании

$75
Нейминг и СлоганыЗавершен26 заявок1881 просмотр
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#1$50
#2$15
#3$10

Здравствуйте

нужно придумать название компании

ТЗ во вложении:

В любом случае будет 3 победителя.

10 лет назад
alex_sib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победители конкурса
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
#1
Как всегда отличный результат
Очередной интереснейший конкурс от Александра принес много приятных эмоций как от самого увлекательного процесса участия, так и, конечно же, от подведенного позитивного результата :). Спасибо и до новых конкурсов на сервисе Weblancer.net!
Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
10 лет назад
#2
Отличный результат
Спасибо Александру за очередной интересный конкурс!
LEXby
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
#3
Заявки фрилансеров
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
#1
Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
10 лет назад
#2
ТОП-5
Нейминг и Слоганы
LEXby
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
#3