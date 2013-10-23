Придумать названии для компании

Всем привет! Требуется придумать название для музыкального портала о музыке. Это портал как kinopoisk.ru, но о музыке. Заранее благодарен за участие в конкурсе!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
нужно придумать название компании
ТЗ во вложении:
В любом случае будет 3 победителя.
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