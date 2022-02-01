Придумать персонажа - образ детской игрушки.

Нейминг и СлоганыЗакрыт7 заявок676 просмотров
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Есть концепт по детской игрушке с искусственным интеллектом. Нужно придумать, как он выглядит, наделить его историей, придумать ему коронные фразы и т.д..

2 года назад
guest_16438144708445
2 года в сервисе
Был
2 года назад