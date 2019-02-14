Создать нейминг для компании

Необходима разработка названия к сайту. Тематика - Страны, бизнес, путешествия. Пишите, детали в переписке. Спасибо
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Ищем креативного человека, для разработке нейминга для компании, которая занимается
Продюсированием театральных постановок (антреприз)
В дальнейшем планируется, создание продакшн по созданию сериалов, полнометражных фильмов, мультипликация, тв-шоу, развлекательного контента на Ютуб канал.
Открытие частного ТЕАТРА
Открытия Академии Современного и Киноискусства
Все эти направления надо с консалидировать в одно название и создать настоящий ГОЛЛИВУД
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