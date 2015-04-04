Текст для рекламы на радио

Наша компания занимается авто-светом, а именно ремонтом и тюнингом оптики.

Клиентская база наработанная, но хочется больше, заодно оставив конкурентов далеко позади.

Было решено заказать рекламу на радио, и самая проблема оказалась в создании отличного ролика, а именно текста для него!

Наброски у меня уже есть, ссылку на хронометр скину, длина ролика 15-17 сек

Жду ваши предложения, предоплата вэб лансерам с отзывами приветсвуется