Чтение текста и перевод в микрофон ENG > RUS

$50
ОзвучиваниеЗакрыт20 заявок545 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Чтение интересного текста на Английском языке и его перевод в микрофон (запись mp3) на Русский.

В микрофон читать только перевод текста.

Тематика - Маркетинг и Реклама.

Просьба указать стоимость одного часа чтения.

+ стоимость 7 часов.

15 лет назад
inpers
Сергей 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Ауди-отзыв

    Актуально. Необходимо записать MP3 файл с Аудиотзывом. Текст отзыва имеется. Все что необходимо, это прочитать отзыв хорошо поставленным голосом. Так как необходимо несколько отзывов, прошу писать стоимость 1 минуты отзыва и количество возможных голосов.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Голоса дикторские

    Здравствуйте! Собираю для работы коллекцию голосов(м и ж) на озвучку. Если Вы: - готовы озвучить рекламный ролик или инструкцию за 300 руб-начитка; - имеете возможность выслать материал в кратчайшие сроки; - быть на связи регулярно; То пишите сюда ...

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужны oзвучки для 4 игр

    $1000

    Добрый день! есть 4 игры, для них нужно подобрать звучки. 3 игры одинаковых - слоты на одну игру 10 звучков. на Keno - порядка 6-10 звуков. возможно, еще надо будет для двух игр Пишите реальную стоимость подбора звуков ...

    Озвучивание2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Приятный голос

    Нужен приятный мужской или женский (предпочтительнее) голос для озвучивания текста на автосекретарь. От Вас жду демо запись и свою цену за 1 минуту/сообщение.

    Озвучивание11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Производствo аудиокниг

    Артисты, дикторы, звукорежиссеры и редакторы\корректоры приглашаются для производства аудиокниг на русском языке. Требование – профессиональная дикция, грамотная речь без акцента, опыт чтения художественного и учебного\научного материала, качественный мастеринг (чаще без музыки и шумового оформления). ...

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Озвучить презентации в Power point

    Образцы см. http://www.wunderkind.kiev.ua/?module=dvd&amp;id=5 Сейчас, принимая во внимание кризис и инфляцию, мы ищем более выгодное ценовое предложение, в гривневом выражении. Ждем ваше предложение по цене и срокам. У нас на очереди 5 проектов (СД), практически готовых к озвучке - 2 укр. ...

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо сделать эффект для мелодии

    Мне нужно сделать эффект "пьяной музыки" для Jingle bells (только мелодия). То есть чтобы она сначала нормально играла, а потом постпенно (но быстро) перешла в такой пьяный эффект. Длительность: Нормально - 6 сек. Переход - ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходимо нарезать звук

    Необходимо нарезать звук, черновой записи около 8 часов, пока точно не ясно, еще не окончена, нужно нарезать на 900 небольших файлов. Предоставляется файл с текстом и звуковые файлы, их можно скачать через инет, по срокам ...

    Озвучивание22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад