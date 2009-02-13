Чтение текста и перевод в микрофон ENG > RUS

Актуально. Необходимо записать MP3 файл с Аудиотзывом. Текст отзыва имеется. Все что необходимо, это прочитать отзыв хорошо поставленным голосом. Так как необходимо несколько отзывов, прошу писать стоимость 1 минуты отзыва и количество возможных голосов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Чтение интересного текста на Английском языке и его перевод в микрофон (запись mp3) на Русский.
В микрофон читать только перевод текста.
Тематика - Маркетинг и Реклама.
Просьба указать стоимость одного часа чтения.
+ стоимость 7 часов.
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