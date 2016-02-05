Диктор-ДЕВУШКА для закадровой озвучки ролика ютуба!

Необходимо записать аудио для создания видеоинструкций к сайту (Как зарегистрироваться, как то, как сё итд.) Надо озвучить текст, профессиональным дикторским женским или мужским голосом на хорошем(лучше чистом) английском языке (без явного русского акцента). Текста примерно ...
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется озвучить уже написанный текст для ютуба!
В тексте ролика примерно 10-15 пунктов по 3-4 строчки.
Примерно 1400 слов.
Интересует цена.
8 лет назад
Антон elzoid
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
8 лет назад
$15
2 дня
Анна, отличный диктор. Быстрое выполнение заказа и голос ооочень приятный) Мне понравилось.
Интересный проект, приятное общение, быстрая оплата - что еще нужно?!))) Спасибо, Антон!
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