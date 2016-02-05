Диктор-ДЕВУШКА для закадровой озвучки ролика ютуба!

Необходимо записать аудио для создания видеоинструкций к сайту (Как зарегистрироваться, как то, как сё итд.) Надо озвучить текст, профессиональным дикторским женским или мужским голосом на хорошем(лучше чистом) английском языке (без явного русского акцента). Текста примерно ...