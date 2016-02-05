Диктор-ДЕВУШКА для закадровой озвучки ролика ютуба!

ОзвучиваниеЗавершен10 заявок280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется озвучить уже написанный текст для ютуба!

В тексте ролика примерно 10-15 пунктов по 3-4 строчки.

Примерно 1400 слов.

Интересует цена.

8 лет назад
elzoid
Антон 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
8 лет назад
$15
2 дня
Анна, отличный диктор. Быстрое выполнение заказа и голос ооочень приятный) Мне понравилось.
Интересный проект, приятное общение, быстрая оплата - что еще нужно?!))) Спасибо, Антон!
  • Похожие заказы

  • Озвучка на английском языке

    $50

    Необходимо записать аудио для создания видеоинструкций к сайту (Как зарегистрироваться, как то, как сё итд.) Надо озвучить текст, профессиональным дикторским женским или мужским голосом на хорошем(лучше чистом) английском языке (без явного русского акцента). Текста примерно ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Озвучка видео

    Нужно озвучить видео ролик длинной в 18 секунд мужским/женским голосом. Всего 6 строчек, в общей сумме приблизительно 30 слов Помимо этого наложить на ролик подходящую музыку Категория ролика - реклама рулетки ксго

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад