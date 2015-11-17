Нужен джингл-интро для DJ

ОзвучиваниеЗавершен16 заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен джингл-интро для DJ. Мужской и женский голос, без фона.

8 лет назад
VadoZe
Вадим 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
VoiceLab
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
8 лет назад
$6
1 день
Заказывал Джинл! Сделали в точности как я хотел, еще и несколько вариантов) Легко нашли общий язык, очень быстро сделали начитку. Качество на высоте! Цена тоже радует! Вобщем советую)
Надежный и грамотный заказчик. Понятное Т.З, предоплата, и своевременная оплата. Приятное общение во время выполнения работы, всегда на связи. Итог: Приятное и творческое сотрудничество. С удовольствием поработали бы вновь. Наилучшие рекомендации! Удачи Вам и Вашим проектам.
  • Похожие заказы

  • Озвучка видео

    Нужно озвучить видео ролик длинной в 18 секунд мужским/женским голосом. Всего 6 строчек, в общей сумме приблизительно 30 слов Помимо этого наложить на ролик подходящую музыку Категория ролика - реклама рулетки ксго

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Озвучивание названий животных и птиц (на английском языке)

    Ищем диктора с приятным женским голосом для озвучивания названий животных и птиц . Голос у диктора должен быть  приятный для малышей, передавать эмоции,  без акцента и с правильным произношением. Большая просьба озвучить несколько животных, на ваш ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Запись голосового сообщения

    Добрый день! Необходимо записать голосовой текст. В заявке указывайте: 1. Сроки 2. Стоимость 3. Ссылку на голосовой файл с образцом записи ваших предыдущих работ. 4. Запись голосового файла с вырезкой из будущего озвучиваемого текста (1-2 предложения)

    Озвучивание1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Запись приветствия (для компании)

    Нужно записать 2 приветствия. 1. Здравствуйте, вы позвонили в компанию.... 2. Здравствуйте, мы работаем ежедневно с .... Профессиональный диктор (лучше мужчкой), нужна качественная запись. Срочно!!! день-два. без предоплаты, можно слушать с вашего источника.

    Озвучивание23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Озвучивание названий животных для детей

    $5

    Ищем диктора с приятным женским или детским голосом для озвучивания. Голос у диктора должен быть  приятный для малышей. Хотим найти диктора на долгосрочное сотрудничество, потом будут много других заданиях, связанных с озвучиванием предметов и пр. ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Озвучка текста - мужской голос

    Здравствуйте, нужно озвучить текст. В тексте 564 слов. Требуется мужской голос. Просьба указывать цену и скайп для связи Оплата яндекс деньги

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад