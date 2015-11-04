Запись приветствия (для компании)

Ищем диктора с приятным женским или детским голосом для озвучивания. Голос у диктора должен быть приятный для малышей. Хотим найти диктора на долгосрочное сотрудничество, потом будут много других заданиях, связанных с озвучиванием предметов и пр. ...
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Нужно записать 2 приветствия.
1. Здравствуйте, вы позвонили в компанию....
2. Здравствуйте, мы работаем ежедневно с ....
Профессиональный диктор (лучше мужчкой), нужна качественная запись. Срочно!!! день-два.
без предоплаты, можно слушать с вашего источника.
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