Озвучка текста - мужской голос

Надо озвучить два сообщения: 1) Здравствуйте. Благодарим за звонок в представительство компании "Лейтон Свисс". Оставайтесь на линии вам ответит первый освободившийся специалист. 2) Вас приветствует представительство компании "Лейтон Свисс". Спасибо за Ваш звонок. Мы работаем с 10:00 ...